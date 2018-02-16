Завотделом: Прием учащихся в I класс во всех школах страны будет проводиться посредством электронной системы

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ "Расширение зоны охвата приема детей в I класс посредством электронной системы в 2018/2019 учебном году коренным образом предотвратит ряд негативных явлений и значительно облегчит работу родителей".

Как сообщает Report, об этом заявил завотделом по программам развития министерства образования Эмин Амруллаев.

Он отметил, что иногда в больших городах Азербайджана какая-то школа пустует, а в другой наблюдается плотность учащихся: "Постепенно эта система будет внедрена по всей стране. В этом году мы применим ее в форме пилотного проекта в нескольких городах. Если проекты будут успешными, мы намерены внедрить электронную систему по всей стране".

Представитель министерства подчеркнул, что в случае принятия всех детей в школу посредством этой системы, в министерстве образования будет создана единая информационная база: "Это даст возможность для принятия правильных и гибких решений в связи с управлением".

Завотделом также отметил, что проект новых куррикулумов для средних общеобразовательных учреждений был подготовлен и представлен на обсуждение общественности: "В настоящее время работы находятся на завершающей стадии. Наверное, в ближайшее время мы передадим проект для утверждения в Кабинет министров. По сравнению с предыдущим, в этом проекте капитальных и серьезных изменений не было. В новом проекте количество предметов, количество часов по предметам остались неизменными. Поменялись только система ценностей, компетенции".

Отметим, что в очередном учебном году заявления для приема в I класс в общеобразовательные учебные заведения Баку, Гянджи, Сумгайыта и Абшеронского района, а также находящиеся в подчинении министерства образования школы будут приниматься посредством электронной системы.