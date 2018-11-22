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    Завотделом образования Бейлаганского района освобождена от занимаемой должности

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Завотделом образования Бейлаганского района Хураман Рустамова освобождена от занимаемой должности. 

    Как сообщает Report, в ходе проверок, проведенных министерством образования в районном отделе образования, были выявлены серьезные недочеты. 

    Отмечается, что именно по этой причине Х.Рустамова была освобождена от занимаемой должности. 

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