Завотделом образования Бейлаганского района освобождена от занимаемой должности

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Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Завотделом образования Бейлаганского района Хураман Рустамова освобождена от занимаемой должности.
Как сообщает Report, в ходе проверок, проведенных министерством образования в районном отделе образования, были выявлены серьезные недочеты.
Отмечается, что именно по этой причине Х.Рустамова была освобождена от занимаемой должности.
Samirə AbdullayevaАвтор новости