Завотделом министерства образования: В младших классах должен быть снижен объем суммативного оценивания, изменена форма

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Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ "Проводится определенная работа в связи с переходом на новую форму оценки знаний учащихся в школах Азербайджана".

Об этом заявил Report заведующий Отделом программ развития образования министерства образования Эмин Амруллаев.

По его словам, министерство образования является государственным органом, осуществляющим процесс оценки учащихся: "В настоящее время в связи с этим подготовлены некоторые предложения. Согласно новым предложениям, в учебном процессе формативному оцениванию будет отводиться больше места. Потому что формативное оценивание - это основной источник информации между учеником и учителем, в то же время родителями. Несмотря на проведение сегодня в школах формативного оценивания, в этом направлении есть необходимость проведения соответствующих усовершенствований. В то же время мы считаем, что в младших классах должен быть снижен объем суммативного оценивания, изменена форма".

Заведующий отделом отметил, что другое предложение связано с определением критериев оценивания: "Например, должны быть критерии, определяющие оценку при написании эссе. Учитель должен давать оценку именно в рамках принятых критериев оценивания. После осуществления соответствующих мероприятий в этом направлении усовершенствуются навыки письма выпускников".