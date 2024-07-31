Завотделом: Государство оплатит часть расходов на детей в частных детсадах

Государство оплатит часть расходов на детей, привлеченных на свободные места в частных детских садах.

Государство оплатит часть расходов на детей, привлеченных на свободные места в частных детских садах.

Как сообщает Report, об этом сказала заведующая отделом организации дошкольного образования Государственного агентства по дошкольному и общему образованию при Министерстве науки и образования Илаха Расулова.

"Дети, которые не смогли поступить в государственные дошкольные учреждения по конкурсу, будут привлечены на свободные места в частных детских садах, и часть платы за обучение будет финансироваться за счет грантов", - заявила она.