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Завотделом: Государство оплатит часть расходов на детей в частных детсадах

Завотделом: Государство оплатит часть расходов на детей в частных детсадах Государство оплатит часть расходов на детей, привлеченных на свободные места в частных детских садах.
Наука и образование
31 июля 2024 г. 16:21
Завотделом: Государство оплатит часть расходов на детей в частных детсадах

Государство оплатит часть расходов на детей, привлеченных на свободные места в частных детских садах.

Как сообщает Report, об этом сказала заведующая отделом организации дошкольного образования Государственного агентства по дошкольному и общему образованию при Министерстве науки и образования Илаха Расулова.

"Дети, которые не смогли поступить в государственные дошкольные учреждения по конкурсу, будут привлечены на свободные места в частных детских садах, и часть платы за обучение будет финансироваться за счет грантов", - заявила она.

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Версия на азербайджанском языке Şöbə müdiri: Özəl bağçalara cəlb edilən uşaqların bir qisminin xərcini dövlət ödəyəcək

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