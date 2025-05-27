Завотделом Фонда Гейдара Алиева: Лицей "Талыстан" отвечает самым современным требованиям

Лицей "Талыстан" в Исмаиллинском районе отвечает самым современным требованиям.

Лицей "Талыстан" в Исмаиллинском районе отвечает самым современным требованиям.

Как сообщает корреспондент Report из Исмаиллы, об этом в рамках медиатура заявил журналистам завотделом Фонда Гейдара Алиева Джамиль Алиев.

По его словам, основной целью программы "Обновляющемуся Азербайджану - новую школу", реализуемой Фондом Гейдара Алиева, является содействие развитию науки и образования в стране.

Дж.Алиев отметил, что в рамках данной программы по всей стране, даже в отдаленных горных селах, построены и оснащены современным оборудованием новые школьные здания, а старые школы капитально отремонтированы и восстановлены: "Одним из последних проектов Фонда Гейдара Алиева в рамках программы "Обновляющемуся Азербайджану - новую школу" стал лицей "Талыстан", открытие которого состоялось при участии главы государства".