Завотделом: Число выпускников с положительными результатами выросло на 17% в прошлом году

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Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Положительная динамика качества обучения наблюдается в школах за последние 4 года. В прошлом году число выпускников с положительными результатами выросло на 17% по сравнению с 2012-м годом.

Как сообщает Report, об этом сказал завотделом программ развития министерства образования Эмин Амруллаев.

Он отметил, что исследования, проведенные среди учеников шестых классов, позволяют говорить о самых высоких результатах в подведомственных министерству лицеях и гимназиях: "В других административных районах Баку, в частности, Пираллахинском, Хазарском, Гарадагском, Сабунчинском, Сураханском районах результаты были ниже среднего. В остальных районах отмечались показатели выше среднего балла".

Завотделом отметил, что в подведомственных министерству школах 84% школьников обеспечены ресурсами (телевизоры, компьютеры, интернет, дополнительные книги и т.д.): "В Хазарском, Гарадагском, Сабунчинском районах 55% учеников имеют доступ к этим ресурсам. В подведомственных министерству лицеях у 82% учеников матери имеют высшее образование. Та же ситуация складывается с дошкольной подготовкой. Среди школ также этот показатель распределен неравномерно".