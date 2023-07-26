Завотделом АП: Не было ни одного обращения о негативных фактах в конкурсе "Восхождение"

На сегодня ни одного обращения о наличии негативных фактах в ходе проведения конкурса "Восхождение" не поступало.
Как сообщает Report, об этом заявила заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации президента Азербайджанской Республики Фарах Алиева во время своего выступления на церемонии награждения победителей третьего конкурса "Восхождение".
По ее словам, наибольшее число победителей - 27 человек - было в первом конкурсе "Восхождение".
Отметим, что двадцать два победителя третьего конкурса "Восхождение" в течение года смогут получить индивидуальные консультации по вопросам карьеры от топ-менеджеров крупных компаний и руководителей государственных органов, их имена будут внесены в банк кадрового резерва. Также их ждет денежная премия в размере 20 тысяч манатов.