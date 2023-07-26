Завотделом АП: Не было ни одного обращения о негативных фактах в конкурсе "Восхождение"

Завотделом АП: Не было ни одного обращения о негативных фактах в конкурсе "Восхождение"

На сегодня ни одного обращения о наличии негативных ситуаций в конкурсе "Восхождение" не поступало.

https://static.report.az/photo/90d562c0-4277-3374-938c-cb1ad9543f5a.jpg https://static.report.az/photo/90d562c0-4277-3374-938c-cb1ad9543f5a.jpg