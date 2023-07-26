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Завотделом АП: Не было ни одного обращения о негативных фактах в конкурсе "Восхождение"

Завотделом АП: Не было ни одного обращения о негативных фактах в конкурсе "Восхождение" На сегодня ни одного обращения о наличии негативных ситуаций в конкурсе "Восхождение" не поступало.
Наука и образование
26 июля 2023 г. 17:02
Завотделом АП: Не было ни одного обращения о негативных фактах в конкурсе Восхождение

На сегодня ни одного обращения о наличии негативных фактах в ходе проведения конкурса "Восхождение" не поступало.

Как сообщает Report, об этом заявила заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации президента Азербайджанской Республики Фарах Алиева во время своего выступления на церемонии награждения победителей третьего конкурса "Восхождение".

По ее словам, наибольшее число победителей - 27 человек - было в первом конкурсе "Восхождение".

Отметим, что двадцать два победителя третьего конкурса "Восхождение" в течение года смогут получить индивидуальные консультации по вопросам карьеры от топ-менеджеров крупных компаний и руководителей государственных органов, их имена будут внесены в банк кадрового резерва. Также их ждет денежная премия в размере 20 тысяч манатов.

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Версия на азербайджанском языке PA-nın şöbə müdiri: "Bu günədək "Yüksəliş" müsabiqəsində neqativ halların olması ilə bağlı müraciət daxil olmayıb"

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