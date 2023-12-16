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Завершился XVI Съезд учителей Азербайджана

Завершился XVI Съезд учителей Азербайджана Завершился XVI Съезд учителей Азербайджана, посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, принята итоговая резолюция.
Наука и образование
16 декабря 2023 г. 17:39
Завершился XVI Съезд учителей Азербайджана

Завершился XVI Съезд учителей Азербайджана, посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, принята итоговая резолюция.

Как сообщает Report, съезд считает, что в отчетном докладе с объективной позиции освещены проводимые реформы, достигнутые успехи по стратегическим направлениям в области науки и образования, и четко определены основные вызовы, говорится в документе.

"Съезд с большой верой и оптимизмом заявляет, что работники науки и образования под руководством президента Ильхама Алиева будут успешно продолжать и развивать процесс построения национального образования, основу которого заложил общенациональный лидер Гейдар Алиев, в соответствии с вызовами современности, определенными стратегическими целями и концепцией развития нашей страны, в ближайшие годы азербайджанское образование будет соответствовать качественным показателям, благодаря своей конкурентоспособности она станет одной из ведущих систем образования", - говорится в документе.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan müəllimlərinin XVI qurultayı başa çatıb, qətnamə qəbul olunub

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