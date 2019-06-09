Завершился второй этап выпускных экзаменов для девятиклассников - ОБНОВЛЕНО

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) в воскресенье провёл второй этап выпускных экзаменов для 40234 учащихся девятых классов средних общеобразовательных учреждений Гянджи, Лянкярана, Нафталана, Шеки, Сумгайыта, Абшеронского, Агдамского, Агсуинского, Астаринского, Бардинского, Билясуварского, Дашкесанского, Геранбойского, Гейгельского, Имишлинского, Кюрдемирского, Огузского, Габалинского Саатлинского, Сабирабадского, Шабранского, Шамахинского, Самухского, Тертерского, Хачмазского, Евлахского и Зардабского районов.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), c целью проверки знаний и способностей учащихся, на экзамене ученикам были представлены 90 вопросов закрытого типа по трем предметам.

Для управления экзаменационного процесса, в ГЭЦ функционировал оперативный штаб, регулярно поддерживалась связь со зданиями, где проводились экзамены, и тщательно наблюдалось за процессом экзамена. Во всех зданиях экзамен проводился в соответствии с инструкциями, были созданы необходимые условия для того, чтобы ученики продемонстрировали свой уровень знаний.

Обработка над протоколами экзаменов и ответных карточек начнётся с десятого июня. Результаты будут объявлены в ближайшие дни.

Следует отметить, что была создана Апелляционная комиссия при Государственном экзаменационном центре для рассмотрения связанных с экзаменом заявлений учеников. Апелляционная комиссия будет действовать по адресу: Баку, ул. Абдулвахаба Саламзаде, 28 (здание Бакинского Азиатского Университета). Ученики могут подать заявление в Апелляционную комиссию лично, представив оригинал и копию удостоверения личности, 10-12 июня, с 10:00 до 17:00.

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В Азербайджане 9 июня состоится второй этап выпускных экзаменов для учеников 9-х классов средних общеобразовательных школ.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), второй этап выпускных экзаменов пройдёт в Гяндже, Лянкяране, Нафталане, Шеки, Сумгайыте, Абшероне, Агдаме, Агсу, Астаре, Барде, Билясуваре, Дашкесане, Гёранбое, Гёйгёле, Имишли, Кюрдамире, Огузе, Габале, Саатлы, Сабирабаде, Шабране, Шамахе, Самухе, Тертере, Хачмазе, Евлахе и Зардабе.

В экзаменах в целом предусматривается участие 40234 учащихся.

Экзамен начнется в 11:00.

Ученики могут распечатать свои "пропускные листы на экзамен" посредством интернета.

Для проведения второго этапа выпускных экзаменов в городах и районах ученикам 9-х классов выделено 89 зданий.

В некоторых экзаменационных зданиях предусмотрено применение программно-технического обеспечения на основе технологии Face Recognition (распознавание лица).

Для управления экзаменами в целом выделено 89 общих экзаменационных руководителей, 279 экзаменационных руководителей, 3340 учителей-наблюдателей, 286 сотрудников, организующих пропуск в здание, 89 представителей зданий.