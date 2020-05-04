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Завершился тур видеособеседования конкурса "Восхождение"

Завершился тур видеособеседования конкурса "Восхождение"

Завершился тур видеособеседования очного этапа конкурса "Восхождение", который проходил с 10 апреля до 1 мая.

Как сообщает Report, из допущенных к очному этапу 976 кандидатов 939 человек приняли участие в видеособеседовании.

Согласно правилам видеособеседования, кандидаты ответили на 3 вопроса из предложенных им 5 вопросов на свой выбор. Все кандидаты, загрузившие видео, соответствующее требованиям, будут приглашены на следующий этап.

Отметим, что конкурс "Восхождение" проводится среди граждан Азербайджанской Республики в возрасте 21-51 год с высшим образованием, обладающих двухлетним стажем в области управления. Конкурс состоит из 5 этапов – регистрация, онлайн-отбор, очный отбор, полуфинал и финал.

Напомним, что конкурс "Восхождение" учрежден согласно распоряжению президента Ильхама Алиева, подписанному 26 июля с целью выявления и поддержки перспективных руководящих лиц, обладающих высокими интеллектуальными данными и управленческими способностями, а также создания в стране резервного банка кадров.

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