В Азербайджане завершился третий этап конкурса по приему на работу учителей

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Завершился третий этап централизованного конкурса по приему на работу учителей в общеобразовательные учреждения Азербайджана (выбор вакансий).

Как сообщили Report в министерстве образования, в выборе вакансий, состоявшемся 4-7 августа, участвовали все кандидаты, набравшие соответствующие проходные баллы.

По сообщению министерства, 2371 кандидата получили право перейти в следующий этап.

После этапа выбора вакансий на личную страницу каждого кандидата была направлена информация о результатах, месте и времени проведения этапа конкурса.

Кандидаты, получившие приглашение на конкурсный этап, должны принести с собой удостоверение личности, диплом о высшем или среднеспециализированном образовании и приложение к диплому.

Согласно информации, кандидаты, набравшие соответствующие проходные баллы, которые не достаточны на выбранные ими вакантные места, смогут участвовать в следующем распределении. Оставшиеся свободными или освободившиеся до начала учебного года вакантные места будут объявлены в новом размещении.

Информация о времени проведения очередного распределения будет предоставлена.