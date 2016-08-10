 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Азербайджане завершился третий этап конкурса по приему на работу учителей

    Оставшиеся свободными или освободившиеся до начала учебного года вакантные места будут объявлены в новом размещении

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Завершился третий этап централизованного конкурса по приему на работу учителей в общеобразовательные учреждения Азербайджана (выбор вакансий).

    Как сообщили Report в министерстве образования, в выборе вакансий, состоявшемся 4-7 августа, участвовали все кандидаты, набравшие соответствующие проходные баллы. 

    По сообщению министерства, 2371 кандидата получили право перейти в следующий этап. 

    После этапа выбора вакансий на личную страницу каждого кандидата была направлена информация о результатах, месте и времени проведения этапа конкурса. 

    Кандидаты, получившие приглашение на конкурсный этап, должны принести с собой удостоверение личности, диплом о высшем или среднеспециализированном образовании и приложение к диплому. 

    Согласно информации, кандидаты, набравшие соответствующие проходные баллы, которые не достаточны на выбранные ими вакантные места, смогут участвовать в следующем распределении. Оставшиеся свободными или освободившиеся до начала учебного года вакантные места будут объявлены в новом размещении.

    Информация о времени проведения очередного распределения будет предоставлена. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi