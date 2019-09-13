Завершился срок подачи жалоб в связи приемом в профучилища Азербайджана

Апелляционная комиссия, созданная для рассмотрения жалоб граждан в связи с результатами приема в учебные заведения профессионального образования, завершила свою работу.

Как сообщает Report, комиссия выслушала жалобы в Бакинском профессиональном училище № 18.

Отметим, что прием документов в учебные заведения профессионального образования на 2019-2020 учебный год уже завершен. В первом туре, который проходил с 5 по 20 августа, 8 808 человек получили право учиться в учреждениях профессионального образования, на втором этапе (с 28 августа по 5 сентября) поступили 3 754 человека.