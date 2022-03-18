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Завершился прием заявлений в вузы и колледжи

Завершился прием заявлений в вузы и колледжи В Азербайджане завершился прием заявлений в высшие учебные заведения и средние специальные учебные заведения на базе полного (11 лет) среднего образования.
Наука и образование
18 марта 2022 г. 11:17
Завершился прием заявлений в вузы и колледжи

В Азербайджане завершился прием заявлений в высшие учебные заведения и средние специальные учебные заведения на базе полного (11 лет) среднего образования.

Как сообщает Report, 96 629 абитуриентов подтвердили свои заявления.

88 472 уже подтвердивших свои заявления абитуриента обучаются в азербайджанском секторе и 8 157 - в русском.

В 1-ю группу специальностей было зарегистрировано 32 257 человек, во 2-ю группу специальностей - 20 126, в 3-ю группу - 21 200, в 4-ю группу - 5 227 и в 5-ю группу - 69 745.

В то же время 74 408 человек подтвердили свои заявления на вступительные экзамены в колледжи (11 лет).

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Версия на азербайджанском языке Ali məktəb və kolleclərə ərizə qəbulu başa çatıb

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