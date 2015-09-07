​Завершился прием заявлений для дополнительного размещения педагогов на оставшиеся вакансии

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ По результатам конкурса по трудоустройству педагогов в общеобразовательных школах в 2015-2016 учебном году завершился прием заявлений для дополнительного размещения на 1468 новых вакансий, возникших в процессе конкурса и на основе оставшихся вакансий.

Как сообщает Report, начавшийся с 3-го сентября прием электронных заявлений по дополнительному размещению завершился 6-го сентября.

Кандидаты, получившие право на размещение по оставшимся вакансиям, сегодня будут приглашены на собеседование во II корпус Азербайджанского государственного экономического университета.

Списки завоевавших право на размещение на вакансии кандидатов, чьи балы немного ниже проходного балла, будут направлены в местные органы образования и учебные заведения для заключения срочного трудового контракта.

Напомним, что к дополнительному размещению допускаются кандидаты, набравшие соответствующий проходной балл по предметам и лица, чей балл на 10% ниже проходного.

Набравшие проходной балл кандидаты, которые получили право на трудоустройство в результате дополнительного размещения, будут работать на основе бессрочного контракта, а кандидаты с баллами ниже проходного, смогут работать по контракту до конца 2015-2016 учебного года.

В отличие от предыдущих лет, применен новый подход в области заполнения вакансий в общих образовательных школах после конкурса. Так, предусматривается прием на работу квалифицированных преподавателей по срочному контракту на основе централизованного конкурса.