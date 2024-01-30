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Завершился прием документов в магистратуру

Завершился прием документов в магистратуру Завершился прием документов в магистратуру.
Наука и образование
30 января 2024 г. 09:25
Завершился прием документов в магистратуру

Завершился прием документов в магистратуру.

Как сообщает Report, с 15 января 19 717 бакалавров одобрили свои заявки.

Из них 18 201 человек являются бакалаврами азербайджанского сектора, а 1 516 - русского.

Вступительный экзамен (I попытка) состоится 11 февраля. Бакалаврам будет представлено 50 тестовых заданий (в том числе 5 открытого типа) для проверки логического мышления, 25 тестовых заданий по информатике (в том числе 5 открытого типа), 20 тестовых заданий по иностранному языку (в том числе 2 открытого типа) и тема для выполнения письменной работы (эссе).

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Версия на азербайджанском языке Magistraturaya sənəd qəbulu başa çatıb, 19 mindən çox bakalavr ərizəsini təsdiqləyib

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