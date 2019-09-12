Завершился прием документов по принятию педагогов на работу по срочному контракту

Завершился прием электронных документов по приему на работу педагогов по 2019/2020 учебному году по срочному контракту в общеобразовательные школы, входящие в систему министерства образования.

Как сообщает Report, прием документов был осуществлен через сайт miq.edu.az в централизованном порядке.

В процессе приняли участие не занявшие места в конкурсе нынешнего года лица, имеющие результаты экзамена по приему на работу по 2018 или 2019 году.

Кандидатам была предоставлена возможность выбора четырех вакансий.

Педагоги, успешно выдержавшие прошлогодний конкурс по приему на работу, также смогли участвовать в указанном процессе в целях работы на втором рабочем месте по срочному контракту.

Отметим, что прием на работу педагогов начальных классов по срочному контракту в общеобразовательные школы Баку был осуществлен Управлением образования города Баку.