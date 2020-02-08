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Завершился прием документов по переводу студентов

​Завершился прием документов по переводу студентов

Завершился электронный прием документов по переводу студентов из вузов в местные и иностранные вузы и смене специальностей, а также обучающихся в колледжах страны и в магистратуре.

Как передает Report со ссылкой на Министерство образования, процесс был прекращен в 00:00 7 февраля.

Отметим, что прием документов стартовал 1 февраля.

Портал transfer.edu.az был создан Министерством образования с целью упростить и повысить прозрачность процесса перевода студентов. С момента запуска в 2016 году по 2019 год был осуществлен перевод в общей сложности 5959 студентов.

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