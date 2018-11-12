Завершился прием документов на конкурс по приему на должность директоров

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Завершился прием электронных документов на конкурс по приему на должность директоров в государственных общеобразовательных учебных заведениях на 2018-2019 учебный год.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства образования.

Электронные заявления подтвердили 2037 кандидатов, пройдя регистрацию на сайте miq.edu.az.

Конкурс по приему на работу на вакансии директоров в государственных общеобразовательных учебных заведениях состоит из 4 этапов (прием электронного заявления, тестовый экзамен, собеседование и размещение по вакансии).

В конкурсе могут принять участие лица с высшим образованием с не менее 5-летним педагогическим стажем или же опытом в области управления (при научном звании или научной степени по специальности управления и организации образования - 3 года), ныне занимающиеся педагогической деятельностью в общеобразовательных учебных заведениях.

На конкурсе по приему на должность директоров школ по стране будет представлено около 700 вакансий.