Завершился отбор студентов в рамках государственной программы по обучению за рубежом

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Обнародована итоговая статистика по приему студентов на этот год в рамках "Государственной программы по обучению азербайджанской молодежи в зарубежных странах в 2007-2015 гг.".

Как сообщили Report в министерстве образования, завершился отбор студентов на 2015/2016 учебный год в рамках государственной программы.

В конкурсе, проведенном в этом году, предпочтение было отдано уровням образования, следующим после бакалавра: 176 человек будут учиться в магистратуре, 25 человек - в докторантуре, 70 человек - в резидентуре, 102 человека получат базовое медицинское образование.

Как сообщили в министерстве, в рамках государственной программы право на обучение за границей получили в общем 3558 студентов. Среди популярных стран первые 5 мест заняли Великобритания, Турция, Германия, Канада, Нидерланды.

На сегодняшний день в рамках госпрограммы регистрацию выпускника прошли 1147 человек.

Отметим, что в рамках государственной программы (по уровню резидентуры медицинского образования) последними станут выпускники 2021 года.