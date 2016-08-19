Завершился конкурс по приему педагогов на работу, 1 793 человека получили право на преподавание

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Завершился последний этап (собеседование) проведенного в централизованном порядке конкурса по приему на работу педагогов в учебные заведения.

Как сообщили Report в министерстве образования, на собеседование был приглашен 2 371 набравший соответствующий проходной балл педагог, получивший право на замещение вакансии. 269 из приглашенных не приняли участия в собеседовании. Право на преподавание получили 1 793 человека. Результаты собеседования размещены на личных страницах кандидатов.

Выдержавшие собеседование кандидаты должны до 30 августа пройти регистрацию в учебных заведениях, куда были зачислены, или же в местных органах управления образования.

Набравшие соответствующий проходной балл, однако не получившие право на участие в собеседовании из-за недостаточности набранных баллов для замещения вакансии, а также не принявшие участие в собеседовании кандидаты смогут участвовать при очередном приеме.

Во время очередного конкурса будет объявлен прием на оставшиеся свободными места или же новые вакансии, которые появятся до начала учебного года.

О времени очередного приема будет дана дополнительная информация.