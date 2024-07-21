О нас

Завершился финальный этап 4-го конкурса "Восхождение"

Завершился финальный этап 4-го конкурса "Восхождение" В Бакинском экспо-центре 21 июля завершился финальный этап четвертого конкурса "Восхождение", который длился три дня.
Наука и образование
21 июля 2024 г. 18:15
Завершился финальный этап 4-го конкурса Восхождение

В Бакинском экспо-центре 21 июля завершился финальный этап четвертого конкурса "Восхождение", который длился три дня.

Как передает Report, председатель организационного комитета конкурса, заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации президента Фарах Алиева, помощник президента - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов, менторы, предыдущие победители конкурса, представители СМИ и зарубежные эксперты наблюдали за последним днем ​​финала на месте.

Выступая на мероприятии, заместитель министра молодежи и спорта, руководитель рабочей группы "Восхождение" Фархад Гаджиев дал подробную информацию о банке кадрового резерва конкурса.

Финалисты выполнили задания по "Кейсу ментора" под руководством членов Оргкомитета и наставников. Участники, ответившие на вопросы наставников, были оценены ими после презентации кейса.

Имена победителей будут объявлены в ближайшие рабочие дни.

Отметим, что конкурс "Восхождение" учрежден согласно распоряжению президента Азербайджана от 26 июля 2019 года. Цель конкурса – выявление и поддержка перспективных руководителей в возрасте от 21 до 51 года, обладающих высоким интеллектуальным уровнем и двухлетним опытом управления, а также создание в стране банка кадрового резерва.

Победители конкурса "Восхождение" в течение года получают индивидуальные консультации по вопросам карьеры от топ-менеджеров крупных компаний и руководителей государственных органов, приобретают возможность быть внесенными в банк кадрового резерва. Им также вручается денежная премия в размере 20 тысяч манатов.

Двадцать пятого декабря 2023 года президент Азербайджана подписал распоряжение о проведении очередного, четвертого конкурса "Восхождение".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Dördüncü “Yüksəliş” müsabiqəsinin final mərhələsi yekunlaşıb

Экслюзивные новости

Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
Эксперт: Инвестиции в драгметаллы в Пакистане могут заинтересовать азербайджанский бизнес
16 июля 2024 г. 15:48
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
Гарикай Нхонго: Успех СОР29 продемонстрирует политическую волю к решению климатического кризиса
16 июля 2024 г. 13:42
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
15 июля 2024 г. 19:09
В Карабахе в этом году проложено 67 км волоконно-оптического кабеля сети AzStateNet
В Карабахе в этом году проложено 67 км волоконно-оптического кабеля сети AzStateNet
15 июля 2024 г. 17:57
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
15 июля 2024 г. 13:24
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
12 июля 2024 г. 17:20
BP осенью выведет из эксплуатации генераторы на платформе SDA на месторождении Шахдениз
BP осенью выведет из эксплуатации генераторы на платформе SDA на месторождении "Шахдениз"
12 июля 2024 г. 16:28
Эксперт: Азербайджан имеет жизненно важное значение для Китая в связности Европы и Азии
Эксперт: Азербайджан имеет жизненно важное значение для Китая в связности Европы и Азии
10 июля 2024 г. 14:21
С сентября четыре школьных предмета будут преподаваться в новом содержании
С сентября четыре школьных предмета будут преподаваться в новом содержании
10 июля 2024 г. 10:46
ПА ОБСЕ начала формирование миссии наблюдателей за парламентскими выборами в Азербайджане
ПА ОБСЕ начала формирование миссии наблюдателей за парламентскими выборами в Азербайджане
9 июля 2024 г. 14:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi