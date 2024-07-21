Завершился финальный этап 4-го конкурса "Восхождение"

В Бакинском экспо-центре 21 июля завершился финальный этап четвертого конкурса "Восхождение", который длился три дня.

В Бакинском экспо-центре 21 июля завершился финальный этап четвертого конкурса "Восхождение", который длился три дня.

Как передает Report , председатель организационного комитета конкурса, заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации президента Фарах Алиева, помощник президента - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов, менторы, предыдущие победители конкурса, представители СМИ и зарубежные эксперты наблюдали за последним днем ​​финала на месте.

Выступая на мероприятии, заместитель министра молодежи и спорта, руководитель рабочей группы "Восхождение" Фархад Гаджиев дал подробную информацию о банке кадрового резерва конкурса.

Финалисты выполнили задания по "Кейсу ментора" под руководством членов Оргкомитета и наставников. Участники, ответившие на вопросы наставников, были оценены ими после презентации кейса.

Имена победителей будут объявлены в ближайшие рабочие дни.

Отметим, что конкурс "Восхождение" учрежден согласно распоряжению президента Азербайджана от 26 июля 2019 года. Цель конкурса – выявление и поддержка перспективных руководителей в возрасте от 21 до 51 года, обладающих высоким интеллектуальным уровнем и двухлетним опытом управления, а также создание в стране банка кадрового резерва.

Победители конкурса "Восхождение" в течение года получают индивидуальные консультации по вопросам карьеры от топ-менеджеров крупных компаний и руководителей государственных органов, приобретают возможность быть внесенными в банк кадрового резерва. Им также вручается денежная премия в размере 20 тысяч манатов.

Двадцать пятого декабря 2023 года президент Азербайджана подписал распоряжение о проведении очередного, четвертого конкурса "Восхождение".