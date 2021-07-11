Завершился финал конкурса "Yüksəliş"

Финал конкурса "Yüksəliş" ("Восхождение"), проходящий в «Баку Экспо Центре», подошел к концу.

Финал конкурса "Yüksəliş" ("Восхождение"), проходящий в "Баку Экспо Центре", подошел к концу.

Как передает Report, в мероприятии приняли участие председатель оргкомитета конкурса, заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религиозным вопросам Администрации Президента Фарах Алиева, помощник первого Вице-президента Эмин Гусейнов, министр экономики Микаил Джаббаров, министр связи и высоких технологий Рашад Набиев, министр образования Эмин Амруллаев, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, министр сельского хозяйства Инам Керимов, министр культуры Анар Керимов, омбудсмен Сабина Алиева, заместитель министра молодежи и спорта, руководитель рабочей группы конкурса Фархад Гаджиев, заместитель министра молодежи и спорта Интигам Бабаев, председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде, начальник государственной миграционной службы Вюсал Гусейнов, председатель государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, председатель государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям при президенте АР Ульви Мехтиев, председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров, председатель правления ЗАО "AzerGold" Закир Ибрагимов, вице-президент BP по внешним связям и стратегии в Азербайджане, Грузии и Турции Бахтияр Асланбейли, заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов, председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов и председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев.

Открывая мероприятие, Фархад Гаджиев поприветствовал гостей, пожелав удачи участникам конкурса. Руководитель рабочей группы сообщил, что проводимый с целью выявления профессиональных кадров, их стимуляции и формирования в стране банка человеческих ресурсов конкурс "Yüksəliş", был учрежден Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года и впервые организован в таком экзаменационном формате в Азербайджане. Ф.Гаджиев выразил благодарность главе государства за доверие, оказанное команде рабочей группы в организации конкурса "Yüksəliş".

Затем, под руководством членов оргкомитета исполнительных руководителей, участники приступили к выполнению задания на тему "Умный город в Карабахе". После презентаций, участники ответили на вопросы наставников. В завершении, один участник от каждой команды, отличившийся своими знаниями и навыками, получил один балл от наставника команды.

Отметим, что финал конкурса, как и полуфинал, проходил в формате "оценочной конференции". Эксперты оценивали такие навыки, как стратегическое мышление, управление производительностью, нацеленность на результат, командная работа, коммуникация, управление изменениями, управление бюджетом, социальная ответственность, инноваций.

В финале за победу боролись 112 участников, успешно прошедших предыдущие четыре этапа конкурса. Имена 20 победителей, будут включены в кадровый резерв. Также, каждый из них получит годовой план личного развития ( https://yukselish.az/mentors.html ) и грант в размере 20 тысяч манатов.

Напомним, что в конкурсе "Yüksəliş" принимали участие граждане Азербайджанской Республики образованием в возрасте от 21 до 51 года и стажем управления не менее 2-х лет. Конкурс состоит из 5 этапов - регистрации, онлайн-отбора, очного этапа, полуфинала и финала. Всего на конкурс зарегистрировалось 11 760 человек, из которых к участию было допущено 9 775 претендентов.