Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Завершился этап собеседования конкурса по приему педагогов на работу в Азербайджане.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства образования, в собеседовании по предметам азербайджанский язык и литература, азербайджанский язык, начальные классы, физическое воспитание, информатика, химия, физика, технология, немецкий язык, французский язык, русский язык и литература, русский язык, биология, математика, география, английский язык, история, музыка и изобразительное искусство приняли участие около 4000 кандидатов.

Отмечается, что информация о результатах собеседования будет отправлена в ближайшие дни на личные страницы кандидатов.

Напомним, что прием педагогов на работу состоит из 4 этапов.

Собранные кандидатами на конкурсе баллы будут в силе два календарных года и во время конкурса на очередной учебный год они смогут сразу участвовать в этапе выбора вакансий.