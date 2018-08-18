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    Завершился этап собеседования конкурса по приему педагогов на работу

    Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Завершился этап собеседования конкурса по приему педагогов на работу в Азербайджане. 

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства образования, в собеседовании по предметам азербайджанский язык и литература, азербайджанский язык, начальные классы, физическое воспитание, информатика, химия, физика, технология, немецкий язык, французский язык, русский язык и литература, русский язык, биология, математика, география, английский язык, история, музыка и изобразительное искусство приняли участие около 4000 кандидатов. 

    Отмечается, что информация о результатах собеседования будет отправлена в ближайшие дни на личные страницы кандидатов. 

    Напомним, что прием педагогов на работу состоит из 4 этапов. 

    Собранные кандидатами на конкурсе баллы будут в силе два календарных года и во время конкурса на очередной учебный год они смогут сразу участвовать в этапе выбора вакансий.  

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