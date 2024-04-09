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Завершилось первое солнечное затмение года

Завершилось первое солнечное затмение года Завершилось первое солнечное затмение года.
Наука и образование
9 апреля 2024 г. 00:52
Завершилось первое солнечное затмение года

Завершилось первое солнечное затмение года.

Как передает Report, явление началось в 19:42 по бакинскому времени 8 апреля и завершилось 9 апреля в 00:52.

Всего затмение длилось 5 часов 10 минут 7 секунд, а полное затмение - 3 часа 16 минут 45 секунд.

Полное затмение могли наблюдать жители Мексики, США и Канады, частичное - на территории всей Северной Америки, Атлантического и Тихого океанов.

В Азербайджане явление не наблюдалось.

Отметим, что второе затмение произойдет 2 октября. Оно классифицируется как кольцеобразное солнечное затмение. Такое затмение происходит, когда Луна проходит между Землей и Солнцем, но не закрывает Солнце полностью, в результате чего образуется яркое кольцо. В кольцеобразном виде Солнце смогут увидеть с территории Аргентины и Чили, а также в центральной и юго-восточной зонах акватории Тихого океана. А частные фазы затмения смогут наблюдать из южных регионов Южной Америки и в прилегающих водах.

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