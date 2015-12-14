Завершилось диагностическое оценивание педагогов в Ширване

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Завершилось диагностическое оценивание педагогов в городе Ширван.

Как сообщили Report в министерстве образования, в диагностическом оценивании педагогов общеобразовательных школ из города Ширван, Гаджикабульского, Имишлинского, Саатлинского и Сабирабдаского районов участвовало более 6500 учителей, что составляет 98,4 процента приглашенных на экзамен педагогов.

Напомним, что во время диагностического оценивания согласно общеобразовательной программе участникам предоставили 40 вопросов по специальности и 20 тестовых заданий по методике и учебным стратегиям. Согласно правилам, каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. Диагностическая оценка педагога считается состоявшейся, если по каждому разделу педагог правильно ответил как минимум на 10% вопросов.

Отметим, что 16-20 декабря состоится диагностическое оценивание знаний и навыков педагогов общеобразовательных школ города Сумгайыт, Абшеронского и Губадлинского районов. На экзаменах, организованных в Сумайытском олимпийском спортивном комплексе, ожидается участие около 9000 педагогов.