Завершились выпускные экзамены для учащихся 9 классов и учащихся последних классов учреждений профобразования

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Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ 18 марта Государственный экзаменационный центр провел первый этап выпускных экзаменов (9 классы) по уровню общего среднего образования для выпускников общеобразовательных школ 30 городов и районов, а также для учащихся последних классов учреждений профобразования 23 городов и районов.

Как передает Report, в обоих экзаменах предусмотрено участие 36613 учащихся.

С 19 марта в ГЭЦ начнется обработка материалов экзамена.

Результаты выпускных экзаменов для учащихся последних классов учреждений профобразования будут объявлены в течение ближайших 2 дней. Учащиеся смогут получить информацию о результатах экзамена на сайте ГЭЦ.