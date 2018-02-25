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    Завершились вступительные экзамены в магистратуру

    Первый этап экзаменов прошел в Баку, Нахчыване, Гяндже, Мингячевире и Лянкяране© Report

    Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел первый этап вступительных экзаменов в магистратуру высших учебных заведений и Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА).

    Как передает Report со ссылкой на пресс-службу ГЭЦ, первый этап вступительных экзаменов в магистратуру прошел в 5 городах республики - Баку, Нахчыване, Гяндже, Лянкяране, Мингячевире, в целом экзамен был проведен в 38 зданиях.

    Во всех зданиях экзамен начался одновременно и продолжался 2 часа 30 минут.

    Для управления экзаменационным процессом в ГЭЦ действовал оперативный штаб. Экзамен во всех зданиях был проведен в соответствии с инструкциями, для бакалавров были созданы все необходимые условия для демонстрации своих знаний.

    С 26 февраля в ГЭЦ будет проведена обработка карт ответов и экзаменационных протоколов. Результаты экзамена будут известны в течение ближайших 2-3 дней.

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