Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Завершились прием документов и регистрация на сдачу экзаменов экстерном.

Об этом Report сообщили в Управлении образования города Баку.

В сообщении отмечается, что подано 378 заявлений на сдачу экстерном экзаменов, соответствующих оконченному среднему образованию (XI класс). Экзамены состоятся 15-16 мая в бакинской средней школе №258. Экстерны, заявления которых были приняты, могут с 10:00 до 18:00 7,8,10 и 11 мая получить допуск к экзамену, обратившись в среднюю школу №258. Успешно сдавшие экзамены, получат аттестат о полном среднем образовании, и будут допущены к выпускным экзаменам.