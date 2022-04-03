Завершились очередные вступительные экзамены

Государственный экзаменационный центр Азербайджана сегодня прошли очередные вступительные экзамены.

Завершились очередные вступительные экзамены, организованные со стороны Государственного экзаменационного центра Азербайджана.

Как сообщили Report в центре, экзамены прошли в Баку, Шеки, Лянкяране, Гяндже, Сумгайыте, Мингячевире, Ширване, Абшеронском, Газахском, Шамкирском, Бардинском, Сабирабадском, Гёйчайском, Кюрдамирском, Сальянском, Джалилабадском, Хачмазском районах и Нахчыванской АР.

Для управления экзаменами было выделено 109 общих руководителей экзаменов, 318 руководителей экзаменов, 2 498 преподавателей, 240 сотрудников режима пропуска и 109 представителей зданий.

На экзамене ожидалось участие 26 087 человек.

Все нарушения зафиксированы и расследуются со стороны ГЭЦ.