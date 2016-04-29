В Баку состоялась церемония закрытия проведенной БВШН международной конференции

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Состоялась церемония закрытия Международной практической конференции SOCAR "Каспий и Центральная Азия: Торговля, Логистика, Нефтепереработка и Нефтехимия", проведенная в Баку при поддержке SOCAR и совместной организации БВШН и компании "Confidence Capital" Великобритании.

Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, в мероприятии приняли участие официальные лица государства и правительства, представители SOCAR, а также руководители различных структур SOCAR, депутаты, представители различных международных компаний Казахстана, Туркменистана, Турции, Грузии, эксперты, приглашенные из разных стран.

В день закрытия конференции были заслушаны доклады заместителя исполнительного директора Производственного Объединения “Азерихимия” Сарвара Агаева на тему "Производственное Объединение “Азерихимия”: проекты модернизации и перестройки", заместителя генерального директора комплекса нефтепереработки и нефтехимии SOCAR Рауфа Нагиева на тему "Инновационный подход к созданию нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических комплексов", заместителя руководителя НПФ "Турал-110" на тему "Болевые точки мини НПЗ в современных условиях. Технология переработки мазута и прямогонного бензина", директора компании “Hazar Oil” Мехмана Гусейнова на тему "Обзор нефтеперерабатывающих мощностей Туркменистана" и других участников.

Отметим, что целью проведения конференции были пропаганда успехов нефтяной стратегии, привлечение внимания профессиональных специалистов к развитию Азербайджана, налаживание связи между представителями различных стран и обеспечение взаимного обмена информацией между SOCAR и международными партнерами.

В целом, для участия в международной конференции в Баку прибыли 70 специалистов и экспертов из 19 стран. С участием 23 специалистов и экспертов из Азербайджана к работе конференции присоединились свыше 150 участников. Конференция прошла в течение трех дней в 9 сессиях, посвященных различным темам. В рамках конференции для иностранных специалистов были организованы визиты на производственные предприятия SOCAR.