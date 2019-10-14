Академик Васим Мамедалиев предан земле - ОБНОВЛЕНО - 2

Академик Васим Мамедалиев предан земле.

Как сообщает Report, похороны состоялись во II Аллее почетного захоронения.

На траурной церемонии присутствовали ректор Бакинского государственного университета Эльчин Бабаев, председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар Рзаев, первый вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Хошбахт Юсифзаде, замминистра образования Фирудин Гурбанов, председатель Центра Ататюрка, депутат Низами Джафаров, официальные лица, члены семьи покойного и представители общественности.

*** 15:22

Завершилась церемония прощания с академиком Васимом Мамедалиевым.

Как сообщает Report, траурная процессия направилась во II Аллею почетного захоронения, где академика предадут земле.

*** 13:19

В Бакинском государственном университете (БГУ) проходит церемония прощания с академиком Васимом Мамедалиевым.

Как сообщает Report, траурный венок на церемонию прощания прислали президент Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева.

Церемония прощания продлится до 15:00. Похороны состоятся во II Аллее почетного захоронения.

Отметим, что завкафедрой арабской филологии факультета востоковедения БГУ, академик Васим Мамедалиев скончался вечером 13 октября в возрасте 77 лет.