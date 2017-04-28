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Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ В Баку завершил работу Второй международный форум SOCAR "Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка", организованный Бакинской высшей школой нефти (БВШН) совместно с британской компанией Confidence Capital Ltd при поддержке SOCAR и посвященный 94-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Об этом Report сообщили из отдела по связям с общественностью БВШН.

Седьмое заседание форума было посвящено обзору нефтеперерабатывающей и нефтехимической отрасли Каспийского региона. С докладами на нем выступили: директор Карбамидного завода SOCAR Хаял Джафаров – "Задачи и перспективы Карбамидного завода в Азербайджане", заместитель начальника отдела модернизации и реконструкции ПО "Азеркимья" Фазаил Юсифов – "Нефтехимическая промышленность Азербайджана – перспективы и задачи", старший инженер отдела управления проектами SOCAR Метин Рагимов – "Состояние и перспективы нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей Азербайджана", директор Центра нефтяных исследований Caspian Barrel Ильхам Шабанов – "Подробный анализ нефтеперерабатывающей и нефтехимической отрасли Каспийского региона", Генеральный директор ООО "SOCAR Methanol" Эльнур Мустафаев – "Технологии производства метанола", Генеральный менеджер по Турции и Южному Каспию компании Emerson LLC Бурак Гюркан – "Как быть среди первых 25% по показателям. Цифровая экосистема Plantweb".

На восьмом заседании форума, прошедшем на тему "Новейшие технологии для повышения эффективности", с докладами выступили: руководитель развития бизнеса по странам СНГ компании Cool Sorption Михаил Бабкин – "Установки рекуперации паров", региональный менеджер Pentair Valves & Controls Фарух Ознур Челикколь – "Современные клапаны и комплексные системы управления в повышении безопасности и эффективности на нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводах".

В работе форума приняли участие более 150 делегатов – руководители структурных подразделений SOCAR, представители отраслевых министерств Азербайджана, Грузии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, России, Туркменистана, Турции, Украины и других стран, руководители и специалисты транснациональных компаний, работающих в сфере добычи, транспортировки и переработки нефти и газа, а также трейдеры, аналитики и представители банковских структур.