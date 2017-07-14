Завершен вступительный экзамен для абитуриентов II и III группы специальностей

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр провел вступительные экзамены для абитуриентов, желающих поступить в высшие учебные заведения по II и III группе специальностей в 2017/2018 учебный год.

Об этом Report сообщили в ГЭЦ.

Экзамен прошел в 66 зданиях в 11 городах: Баку, Нахчыван, Гянджа, Сумгайыт, Мингячевир, Шеки, Барда, Гейчай, Ширван, Лянкяран и Хачмаз.

Для управления ходом экзаменов в ГЭЦ был организован оперативный штаб, со зданиями, где проводился экзамен, регулярно держали связь, ход экзаменов был под контролем. Во всех зданиях экзамен проводился по правилам, были созданы условия для демонстрации абитуриентами своих знаний.

Несмотря на неоднократные предупреждения, некоторые не были допущены на экзамен из-за того, что не принесли нужные документы. Кроме того, абитуриенты, принесшие на экзамен вспомогательные средства, в том числе мобильные телефоны, пытавшиеся списывать в ходе экзамена, совершающие действия, противоречащие правилам экзамена, были выдворены с экзамена, результаты ликвидированы.

На сегодняшней передаче "Абитуриент" на телеканале Space ответственными работниками ГЭЦ и экспертами будут объявлены правильные ответы и дано подробное объяснение по тестовым заданиям. Правильные ответы экзаменационных тестовых заданий будут размещены на интернет-странице и странице в Facebook ГЭЦ.

С 15 июля протоколы экзаменов и карты ответов будут обрабатываться. Результаты экзамена планируется огласить в ближайшие 3-4 дня.