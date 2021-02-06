Завершен последний экзамен очного этапа конкурса "Восхождение"

6-го февраля на конкурсе "Восхождение" был проведен последний экзамен очного этапа - "Экзамен на выявление управленческих навыков"

6-го февраля на конкурсе "Восхождение" был проведен последний экзамен очного этапа - "Экзамен на выявление управленческих навыков".

Как сообщает Report, при поддержке министерств образования, молодёжи и спорта и Государственного экзаменационного центра экзамен был организован и проведён в 18 экзаменационных центрах 8 регионов страны.

Вопросы "Экзамена на выявление управленческих навыков" были составлены на основе передового международного опыта, применяемого во время оценки и отбора человеческого капитала.

Напомним, что первый экзамен очного этапа – "Экзамен по проверке способностей" был проведён 12-го сентября 2020-го года. 728 из 940 участников, прошедших этот этап, получили право на участие в "Экзамене на выявление управленческих навыков". До 300 участников, которые наберут самый высокий результат на последнем экзамене очного этапа, будут допущены к полуфиналу конкурса.

Экзамен организован в соответствии с инструкциями, подготовленными с учётом методических рекомендаций "О профилактике коронавирусной инфекции (КОВИД-19) во время экзаменов" Управления медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Необходимо отметить, что конкурс "Восхождение" проводится среди граждан Азербайджанской Республики в возрасте от 21-го до 51-го года, имеющих высшее образование и 2-х летний управленческий опыт. Конкурс состоит из 5 этапов: регистрация, онлайн этап, очный этап, полуфинал и финал. Изначально регистрацию для участия в конкурсе прошли 11.760 человек, из которых 9.775 человек были допущены до экзаменов.

Конкурс "Восхождение" был учреждён распоряжением президента Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым от 26-го июля 2019-го года с целью выявления и поддержания перспективных руководителей, имеющих высокий интеллектуальный уровень и соответствующие управленческие навыки, а также для создания банка кадрового резерва в стране.