Завершен этап электронной регистрации по смене рабочего места учителей

Завершен этап электронного приема документов по смене рабочего места учителей, работающих в государственных общеобразовательных учебных заведениях по бессрочному трудовому договору.
Как сообщили Report в Министерстве науки и образования Азербайджана, в общей сложности заявки для смены места работы подтвердили 7 883 человека.
После обработки электронного заявления кандидатов на их личные страницы будет отправлена соответствующая информация.
На следующем этапе будет проходить выбор вакансий. В первую очередь возможность выбора вакансий получат члены семей шехидов. Дата проведения этапа по выбору вакансий будет объявлена позже.