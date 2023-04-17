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Завершен этап электронной регистрации по смене рабочего места учителей

Завершен этап электронной регистрации по смене рабочего места учителей Завершен этап электронного приема документов по смене рабочего места учителей, работающих в государственных общеобразовательных учебных заведениях по бессрочному трудовому договору.
Наука и образование
17 апреля 2023 г. 12:11
Завершен этап электронной регистрации по смене рабочего места учителей

Завершен этап электронного приема документов по смене рабочего места учителей, работающих в государственных общеобразовательных учебных заведениях по бессрочному трудовому договору.

Как сообщили Report в Министерстве науки и образования Азербайджана, в общей сложности заявки для смены места работы подтвердили 7 883 человека.

После обработки электронного заявления кандидатов на их личные страницы будет отправлена соответствующая информация.

На следующем этапе будет проходить выбор вакансий. В первую очередь возможность выбора вакансий получат члены семей шехидов. Дата проведения этапа по выбору вакансий будет объявлена позже.

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