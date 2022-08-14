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Завершается выбор специальностей на вакантные места магистратуры

Завершается выбор специальностей на вакантные места магистратуры Сегодня завершается выбор специальностей для зачисления на вакантные места магистратуры высших учебных заведений Азербайджанской Республики и Национальной академии наук Азербайджана на 2022/2023 учебный год.
Наука и образование
14 августа 2022 г. 17:37
Завершается выбор специальностей на вакантные места магистратуры

Сегодня завершается выбор специальностей для зачисления на вакантные места магистратуры высших учебных заведений Азербайджанской Республики и Национальной академии наук Азербайджана на 2022/2023 учебный год.

Как передает Report со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), по состоянию на 16:35 сегодняшнего дня свои заявки одобрили 1741 человек (азербайджанский сектор - 1663, русский сектор - 78).

Зачисление на вакантные места осуществляется по конкурсу на основе баллов, набранных с первой или второй попытки вступительного экзамена, проведенных 20 февраля и 29 мая.

Кандидаты могут выбрать до 20 специальностей. Процесс продолжится до 14 августа 23:59.

Список специальностей с вакантными плановыми местами опубликован в 6-м номере журнала "Магистр".

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Версия на азербайджанском языке Magistraturaların boş yerlərinə ixtisaslaşma seçimi başa çatır

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