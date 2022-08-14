Завершается выбор специальностей на вакантные места магистратуры

Сегодня завершается выбор специальностей для зачисления на вакантные места магистратуры высших учебных заведений Азербайджанской Республики и Национальной академии наук Азербайджана на 2022/2023 учебный год.
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Зачисление на вакантные места осуществляется по конкурсу на основе баллов, набранных с первой или второй попытки вступительного экзамена, проведенных 20 февраля и 29 мая.
Кандидаты могут выбрать до 20 специальностей. Процесс продолжится до 14 августа 23:59.
Список специальностей с вакантными плановыми местами опубликован в 6-м номере журнала "Магистр".