Завершается выбор специальностей на вакантные места магистратуры

Сегодня завершается выбор специальностей для зачисления на вакантные места магистратуры высших учебных заведений Азербайджанской Республики и Национальной академии наук Азербайджана на 2022/2023 учебный год.

Сегодня завершается выбор специальностей для зачисления на вакантные места магистратуры высших учебных заведений Азербайджанской Республики и Национальной академии наук Азербайджана на 2022/2023 учебный год.

Как передает Report со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), по состоянию на 16:35 сегодняшнего дня свои заявки одобрили 1741 человек (азербайджанский сектор - 1663, русский сектор - 78).

Зачисление на вакантные места осуществляется по конкурсу на основе баллов, набранных с первой или второй попытки вступительного экзамена, проведенных 20 февраля и 29 мая.

Кандидаты могут выбрать до 20 специальностей. Процесс продолжится до 14 августа 23:59.

Список специальностей с вакантными плановыми местами опубликован в 6-м номере журнала "Магистр".