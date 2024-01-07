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Завершается процесс перевода учащихся XI классов в этом учебном году

Завершается процесс перевода учащихся XI классов в этом учебном году 10 января с 17:00 завершается процесс перемещения учащихся на 2023-2024 учебный год.
Наука и образование
7 января 2024 г. 18:24
Завершается процесс перевода учащихся XI классов в этом учебном году
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10 января с 17:00 приостанавливается процесс перевода учащихся школ Азербайджана на 2023-2024 учебный год.

Как передает Report, об этом сообщает Государственное агентство по дошкольному и общему образованию.

Было отмечено, что с 10 января 2024 года до конца учебного года процесс перевода учащихся XI классов с учетом, что до выпускных экзаменов осталось немного времени, возобновлен уже не будет.

О дате возобновления процесса электронного перевода учащихся подготовительных групп и I-Х классов общественности будет предоставлена дополнительная информация.

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