Завершается прием заявлений в вузы Азербайджана и в средние специальные учебные заведения на основе полного (11 классов) среднего образования.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, прием заявлений проводится через интернет с 15 марта по 15 апреля 2019 года.

По данным на 08:15 15 апреля, для приема в вузы и ссузы в целом подтвердили свои заявления 80095 абитуриентов.

С группами специальностей, весенними и летними приемными экзаменами, количеством регистраций для приема в ссузы можно ознакомиться в режиме реального времени в разделе статистики на сайте ГЭЦ.

Абитуриенты, создав "Личный кабинет" на интернет-странице ekabinet.dim.gov.az, с использованием логина и пароля пользователя могут войти на соответствующую интернет-страницу eservices.dim.gov.az/erizebak/erize), заполнить "Электронное заявление абитуриента" и подтвердить его.