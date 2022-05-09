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Завершается прием документов в докторантуру

Завершается прием документов в докторантуру Завершается процесс приема документов на ступень докторантуры высшего образования.
Наука и образование
9 мая 2022 г. 16:57
Завершается прием документов в докторантуру

Завершается процесс приема документов на ступень докторантуры высшего образования.

Как сообщили Report в министерстве образования, процесс завершится в 23:59 10 мая.

Желающие поступить в докторантуру для подготовки на доктора философии (диссертантура) должны создать "личный кабинет" на портале portal.edu.az, чтобы принять участие в экзамене по иностранному языку.

Кандидаты посредством услуги регистрации учащихся в высших и средних специальных учебных заведениях должны направить обращение в учебное заведение, в которое хотят поступить, и которое примкнуло к централизованной образовательной информационной системе. В результате заведение, в которое было направлено обращение, выдаст статус допуска к экзамену, которое отобразится в "личном кабинете" обратившегося.

Лица без допуска к экзамену в "личных кабинетах" не будут допущены к экзамену по иностранному языку, проводимому Государственным экзаменационным центром.

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Версия на азербайджанском языке Doktoranturaya sənəd qəbulu sabah başa çatır

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