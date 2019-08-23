Завершается этап отбора на ряд вакансий в средних школах Баку

Сегодня завершается этап отбора вакансий конкурса по приему на работу лиц на должности замдиректора по учебно-воспитательной работе в общеобразовательных учебных заведениях, замдиректора по воспитательной работе (организатора), руководителя допризывной подготовки молодежи, психолога, руководителя организации детского объединения, лаборанта и библиотекаря, объявленного Управлением образования города Баку,

Как сообщили Report с Управлении, начавшийся с 19 августа этап продлится до 23:59:59 сегодняшнего дня. Лица, набравшие на тестовом этапе конкурса высокие баллы, могут выбрать вакансию через свою личную страницу. Каждому кандидату предоставляется право выбрать 5 мест.

После отбора кандидатами желаемых вакансий их пригласят на собеседование. Данный этап начнется с 26 августа.

Отметим, что 555 из 1 655 участников тестового экзамена показали высокий результат, набрав баллы, превышающие проходной балл на конкурсе по приему на работу лиц на должности замдиректора по учебно-воспитательной работе в общеобразовательных учебных заведениях, замдиректора по воспитательной работе (организатора), руководителя предпризывной подготовки молодежи, психолога, руководителя организации детского объединения, лаборанта и библиотекаря, объявленном Управлением образования города Баку.