​Завотделом: В Азербайджане существует проблема подготовки переводчиков

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ "В Азербайджане существует проблема переводчиков, потому что подготовка переводческих кадров в вузах ведется неправильно". Об этом агентству Report сообщил заведующий отделом современного азербайджанского языка Института языкознания им. Насими Национальной академии наук Исмаил Казымов.

По его словам, порой переводчики, которые занимаются частной деятельностью, намного профессиональнее и грамотнее тех, у кого есть высшее образование по этой специальности: "Чтобы заполучить переводческий материал профессионального уровня необходимо подготовить специалистов в этом направлении. А специалист должен быть всесторонним".

И.Казымов отметил, что даже некоторые рекламные тексты на улицах и проспектах нашего города, переведенные с иностранных языков на азербайджанский, звучат смешно: "Должен происходить процесс национализации и усвоения слова языком перевода. Необходимо в самое короткое время находить соответствия труднопереводимым иностранным словам в нашем языке". Он отметил также, что в процессе перевода больше всего искажается смысл слов, выражений и текста; предложения бывают не на месте, нарушаются нормы языка - орфографические, синтаксические, и чаще всего, лексико-семантические правила.