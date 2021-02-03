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Заур Имрани: Нельзя допустить присвоение истории албанских церквей

Заур Имрани: Нельзя допустить присвоение истории албанских церквей Нужно предоставлять подробные сведения о каждой албанской церкви
Наука и образование
3 февраля 2021 г. 13:35
Заур Имрани: Нельзя допустить присвоение истории албанских церквей

Сотрудники Института географии им. академика Гасана Алиева НАНА Азербайджана изучили потенциал сельского туризма в северо-западном регионе Азербайджана.

Об этом сообщил Report заведующий отделом туризма и рекреационной географии Заур Имрани.

По его словам, был изучен потенциал этнического сельского туризма в регионе, проведен осмотр памятников природного и антропогенного туризма в селах компактного проживания ингилойцев, аварцев, сахуров, лезгин и удинов в Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском и Габалинском районах:

"Но существуют определенные проблемы. Некоторые туристические памятники не охраняются на должном уровне, прилегающие территории превращены в мусорную свалку, сельские жители пасут скот за ограждениями, где находятся памятники истории. Есть необходимость в реставрации и охране Гумской базилики, датируемой V веком, в селе Гум Гахского района, очистке территории, где находятся фрагменты Великой эретской стены в селе Катех Балакенского района, изучении историко-культурных памятников на территории Загатальского государственного природного заповедника и т.д.".

З.Имрани отметил, что привлекающие туристов албанские церкви выдаются грузинскими учеными за свои: "Об этом открыто говорится в произведении Бондо Арвеладзе "Армянские или грузинские церкви в Грузии?!". Наряду с этим, за грузинский выдается этнос "ингилойцы" и Кюрмукское празднество. Все это связано с политикой христианизации, проводившейся в регионе с 1844 года. Нельзя допустить присвоение истории албанских церквей".

По мнению ученого, Государственное агентство по туризму Азербайджанской Республики не должно ограничиваться установкой опознавательных табличек, а предоставлять подробные сведения о каждой албанской церкви и подготовить соответствующий туристический маршрут.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİnstitut: Alban kilsələri tarixinin mənimsənilməsinə yol verilməməlidir

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