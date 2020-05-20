"Защита магистерской диссертации остается в силе. Потому что это более длительный процесс".

Как передает Report, об этом сказал завсектором Минобразования Яшар Омаров, отвечая на вопросы, связанные с решением Кабмина "О некоторых мерах по устранению отрицательного влияния на образовательный процесс страны пандемии коронавируса (COVID-19)".

По его словам, многие окончившие магистратуру позднее обращаются с тем, чтобы продолжить образование в докторантуре: "В связи с этим подразумевается защита диссертации. Если магистр по тем или иным причинам не сможет принять участие на защите в июне-июле, он может защититься и в августе или сентябре".