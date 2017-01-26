Зарубежные историки осветят тему депортации и геноцида мусульман со стороны армянских националистов

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Прошло очередное заседание Ученого совета Института истории НАНА, на котором утвержден план научно-исследовательских работ учреждения на 2017 год. Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью Института истории НАНА, согласно плану, институт издаст трехтомник "История Азербайджана", книги "История Зангезура" и "История Шеки".

По словам директора института, депутата Милли Меджлиса, члена-корреспондента НАНА Ягуба Махмудова, основное внимание в новом издании "Истории Азербайджана" будет направлено на исследование исторических земель Азербайджана.

На заседании были отмечены планы налаживания сотрудничества института с научными учреждениями Австрии, Польши, Пакистана и других стран.

Ягуб Махмудов, касаясь вопроса давления армянских провокаторов на известного узбекского исследователя Шухрата Саламова – автора трудов "Туркестан и Южный Кавказ в XIX-XX веках. Дашнаки от Ферганы до Карабаха" (Ташкент, 2015) и "Карабах: война идей. Национализм. Терроризм. Геноцид" (Тбилиси, 2016), отметил, что в связи с этим отдел "История геноцидов азербайджанского народа" института выступил с резким заявлением протеста.

Директор института объявил о том, что в апреле текущего года пройдет IV Международная научная конференция, посвященная геноцидам тюрко-мусульманского населения. На форуме, наряду с учеными Азербайджана, примут участие и зарубежные историки, которые осветят тему депортации и геноцида мусульман со стороны армянских националистов.