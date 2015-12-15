​Зарплата педагогов, занявших в рейтинговом списке первые 10 мест, возрастет вдвое

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Комиссия, созданная в связи с применением в Азербайджанском государственном экономическом университете системы дифференциальной заработной платы, подытожила свою работу.

Как сообщили Report в университете, комиссия уже завершила проверку поступившей в систему информации.

Система автоматически определила среди педагогов рейтинг ТОП 100. В течение двух месяцев в систему включалась информация о научной, образовательной деятельности и деятельности на пути саморазвития.

Основная цель применения системы заключается в формировании среди профессорско-преподавательского состава атмосферы здоровой конкуренции, повышении уровня удовлетворенности работой и пр. Это в свою очередь послужит повышению уровня и качества учебной, научно-исследовательской и административной деятельности в университете.

Заработная плата педагогов, занявших в рейтинговом списке по 2015-2016 учебному году 1-10 места, будет увеличена вдвое. Зарплата педагогов, занявших 11-30 место, возрастет в 1,7 раз, а педагогов, занявших 31-60 и 61-100 места, соответственно, в 1,5 и 1,2 раза.

Отметим, что при определении рейтинговой системы за основу брали три направления деятельности профессорско-педагогического состава вуза. Сюда были включены научная и образовательная деятельность и деятельность на пути саморазвития.