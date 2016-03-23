Зарегистрирован самый сильный ветер вблизи черной дыры

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ Вблизи черной дыры зарегистрирован самый сильный ветер во Вселенной.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, группа астрофизиков зарегистрировали ветер со скоростью 200 млн. км/ч.

Отметим, что скорость самого мощного урагана, произошедшего на планете до сегодняшнего дня, составляла 300 км/ч.

Астрофизики наблюдали за этим ветром с помощью телескопа Sloan Digital Sky Survey.

В заявлении астрофизиков говорится, что масса черной дыры может в миллиарды раз превышать солнечную: "Мы не только подтвердили, что это самый высокоскоростной ультрафиолетовый ветер в истории, но и открыли новый, более слабый ветер в том же квазаре. Он движется со скоростью 140 миллионов километров в час".