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Запущен стартап по добыче ценного изотопа гелий-3 на Луне

Запущен стартап по добыче ценного изотопа гелий-3 на Луне Американский стартап Interlune предложил первый в своем роде проект по коммерческой добыче вещества под названием гелий-3 на Луне и отправке его на Землю.
Наука и образование
17 марта 2024 г. 08:27
Запущен стартап по добыче ценного изотопа гелий-3 на Луне

Американский стартап Interlune предложил первый в своем роде проект по коммерческой добыче вещества под названием гелий-3 на Луне и отправке его на Землю.

Как передает Report, об этом сообщает издание Ars Technica.

Гелий-3 — стабильный изотоп гелия с двумя протонами и одним нейтроном. Он производится путем термоядерного синтеза на Солнце и переносится солнечным ветром.

Магнитосфера Земли отклоняет этот поток частиц от планеты, поэтому на нашей планете гелий-3 чрезвычайно редок. Он образуется в небольших количествах в результате испытаний ядерного оружия или в ядерных реакторах.

Поскольку на Луне нет магнитосферы, предполагается, что ее грунт содержит более 1 млн тонн гелия-3. Стоимость запасов оценивается в астрономическую сумму более $10 квдрлн, что примерно в 118 раз больше годового ВВП всех стран Земли вместе взятых.

По словам сооснователя Interlune Роба Мейерсона, в ближайшем будущем ожидается значительный спрос на гелий-3 в индустрии квантовых компьютеров на сверхпроводниках и в медицинской визуализации. В более долгосрочной перспективе вещество может стать топливом для термоядерных реакторов.

В Interlune планируют провести в 2026 году пилотную миссию по извлечению гелия-3 из лунного реголита. В 2028 году должен быть запущен первый завод, а к 2030 году — налажены поставки ресурса на Землю. Предполагается, что газ будут возить компании SpaceX или Blue Origin, которые разрабатывают многоразовые лунные посадочные модули и системы доставки Луна — Земля.

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