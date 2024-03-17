Запущен стартап по добыче ценного изотопа гелий-3 на Луне

Американский стартап Interlune предложил первый в своем роде проект по коммерческой добыче вещества под названием гелий-3 на Луне и отправке его на Землю.

Американский стартап Interlune предложил первый в своем роде проект по коммерческой добыче вещества под названием гелий-3 на Луне и отправке его на Землю.

Как передает Report , об этом сообщает издание Ars Technica.

Гелий-3 — стабильный изотоп гелия с двумя протонами и одним нейтроном. Он производится путем термоядерного синтеза на Солнце и переносится солнечным ветром.

Магнитосфера Земли отклоняет этот поток частиц от планеты, поэтому на нашей планете гелий-3 чрезвычайно редок. Он образуется в небольших количествах в результате испытаний ядерного оружия или в ядерных реакторах.

Поскольку на Луне нет магнитосферы, предполагается, что ее грунт содержит более 1 млн тонн гелия-3. Стоимость запасов оценивается в астрономическую сумму более $10 квдрлн, что примерно в 118 раз больше годового ВВП всех стран Земли вместе взятых.

По словам сооснователя Interlune Роба Мейерсона, в ближайшем будущем ожидается значительный спрос на гелий-3 в индустрии квантовых компьютеров на сверхпроводниках и в медицинской визуализации. В более долгосрочной перспективе вещество может стать топливом для термоядерных реакторов.

В Interlune планируют провести в 2026 году пилотную миссию по извлечению гелия-3 из лунного реголита. В 2028 году должен быть запущен первый завод, а к 2030 году — налажены поставки ресурса на Землю. Предполагается, что газ будут возить компании SpaceX или Blue Origin, которые разрабатывают многоразовые лунные посадочные модули и системы доставки Луна — Земля.