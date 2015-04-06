​Запись на последний пробный экзамен начнется с 8 апреля

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Начинается запись на последний пробный экзамен, проводимый Государственной комиссией по приему студентов (КГПС) для абитуриентов и который состоится 3 мая.

Как сообщили агентству Report в ГКПС, абитуриентам на этом экзамене будут предоставлены новые тесты (тестовая книжка №4).

Отметим, что первый пробный экзамен прошел 5 апреля. Второй экзамен состоится 12 апреля, третий - 19 апреля, а последний экзамен запланирован на 3 мая.