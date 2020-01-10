Западно-Каспийский университет распространил информацию в связи с гибелью иностранных студенток

Западно-Каспийский университет распространил информацию в связи с гибелью студенток из Шри-Ланки минувшим днем в результате пожара в Сабаильском районе Баку.

Как сообщили Report в университете, двое из трех гражданок Шри-Ланки, задохнувшихся от дыма при пожаре в двухэтажном жилом здании – Малша Сандипани и Таруки Амая, участвовали в качестве слушателей на подготовительных курсах английского языка в Западно-Каспийском университете.

"Как правило, для посещения этих курсов иностранцы обращаются в частном порядке или через различные агентства, работающие в данной сфере. В этом случае гражданки Шри-Ланки посредством агентства обратились для участия на подготовительных курсах английского языка в Западно-Каспийском университете. Им была направлена информация об условиях подготовительных курсов, а также сообщено, что университет не имеет общежития и не предоставляет услугу по сдаче квартир в аренду.

Позднее приказом номер 144 от 11 августа 2019 названные иностранные граждане года были объявлены принятыми на подготовительные курсы с 20 августа 2019 года.

После прибытия в Азербайджан иностранные слушатели самостоятельно нашли съемную квартиру и проживали там.

Западно-Каспийский университет огорчен несчастным случаем и выражает глубокие соболезнования семьям и близким погибших иностранных граждан", - говорится в сообщении вуза.