Занятия в школах в день завтрашнего траура будут проходить в обычном режиме

В день траура, 26 декабря, учебный процесс в образовательных учреждениях Азербайджана будет продолжаться в обычном режиме.

В день траура, 26 декабря, учебный процесс в образовательных учреждениях Азербайджана будет продолжаться в обычном режиме.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию.

Напомним, что сегодня вблизи города Актау потерпел крушение самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный. По информации, из 67 человек, находившихся на борту, включая членов экипажа, 32 выжили при крушении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение об объявлении 26 декабря днем траура в стране в связи с происшествием.