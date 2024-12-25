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Занятия в школах в день завтрашнего траура будут проходить в обычном режиме

Занятия в школах в день завтрашнего траура будут проходить в обычном режиме В день траура, 26 декабря, учебный процесс в образовательных учреждениях Азербайджана будет продолжаться в обычном режиме.
Наука и образование
25 декабря 2024 г. 16:44
Занятия в школах в день завтрашнего траура будут проходить в обычном режиме

В день траура, 26 декабря, учебный процесс в образовательных учреждениях Азербайджана будет продолжаться в обычном режиме.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию.

Напомним, что сегодня вблизи города Актау потерпел крушение самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный. По информации, из 67 человек, находившихся на борту, включая членов экипажа, 32 выжили при крушении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение об объявлении 26 декабря днем траура в стране в связи с происшествием.

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